Große Aufregung bei Luca Hännis (25) und Christina Lufts (30) Let's Dance-Vorbereitungen! Bei der Tanzshow geht es gerade in die heiße Phase. In der kommenden Woche steht bereits das Halbfinale an. Kein Wunder also, dass Christina und Luca jetzt jede freie Minute nutzen, um ihre neue Choreografie perfekt einzustudieren. Ihr Training mussten sie jetzt allerdings ziemlich abrupt abbrechen – und zwar aufgrund eines Feuerwehreinsatzes!

Das verriet die Profitänzerin in ihrer Instagram-Story. Dort teilte sie ein Bild, auf dem mehrere Feuerwehrwagen und Rettungskräfte zu sehen sind. "Unser Tanztraining heute Morgen", kommentierte sie den Schnappschuss. Aber keine Sorge, Luca und Christina ist nichts passiert. "Alles safe. Nur ein Kabelbrand! Aber gut zu wissen, wie schnell und organisiert die Kölner Feuerwehr ist!", erklärte die 30-Jährige. Die beiden können die Tanzfläche also sicherlich bald wieder unsicher machen.

Wie sehr sich das harte Tanztraining bezahlt macht, konnte Luca zuletzt am vergangenen Freitag beweisen. Da konnte der DSDS-Star zusammen mit seiner Tanzpartnerin gleich zwei Mal die Jurybestwertung von 30 Punkten einheimsen.

