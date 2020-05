Auch waschechte Hollywoodstars können ganz schön schusselig sein! In Zeiten von Social Distancing gehen auch die nationalen und internationalen VIPs nur fürs Nötigste vor die Tür. Im Falle von Schauspieler Ben Affleck (47) und seiner Freundin Ana de Armas (32) zählt dazu die tägliche Gassirunde mit ihren Hunden. Doch offenbar war der Ex von Jennifer Garner (48) da etwas zerstreut: Das Paar schien nämlich die Haustürschlüssel vergessen zu haben – und so musste Ben bei der Rückkehr über die Mauer klettern!

Das zeigen aktuelle Paparazzibilder der beiden. Nach einem Spaziergang in Venice stieg der mit Gesichtsmaske ausgestattete Batman-Darsteller über seinen eigenen, mannshohen Gartenzaun, um sich und seine Ana ins Haus zu lassen. Dabei stellte er sich ganz offensichtlich ziemlich gut an. Ob der 47-Jährige wohl nicht das erste Mal über eine Grundstücksabgrenzung gestiegen ist?

Dass Ben einmal mehr von Schnappschussjägern abgelichtet wurde, dürfte ihm gar nicht gefallen. Erst kürzlich hatte der Hottie einen Paparazzo angebrüllt, weil er ihm und seiner Partnerin zu sehr auf die Pelle gerückt war. Was sagt ihr dazu, dass Ben in sein eigenes Grundstück eingestiegen ist? Stimmt ab.

Anzeige

P&P / MEGA Ben Affleck und seine Freundin Ana de Armas in Venice

Anzeige

P&P / MEGA Ben Affleck und seine Freundin Ana de Armas vor ihrem Haus

Anzeige

MEGA Schauspieler Ben Affleck und Schauspielerin Ana de Armas im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de