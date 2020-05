An dieser Trennung hat er noch etwas zu knabbern! Bis vor Kurzem war DSDS-Liebling Luca Hänni (25) noch mit seiner Freundin Michelle zusammen. Mitte März veröffentlichte der Sänger dann aber einen kryptischen Netz-Post und bestätigte kurz darauf schweren Herzens das Liebes-Aus. Aber auch Wochen nach dem Beziehungsende geht es dem aktuellen Let's Dance-Star nicht viel besser: Luca spricht jetzt offen über weitere Details seiner gescheiterten Liebe.

Im Gespräch mit RTL erzählt der 25-Jährige, wie er die Trennung zurzeit noch verarbeitet. "Das war natürlich ein turbulenter Zeitpunkt. Aber den Zeitpunkt kann man eben nicht aussuchen, das kann man nicht verschieben. Ich will mich noch ein bisschen mehr finden", so der sympathische Schweizer offen. Er wisse einfach immer noch nicht, wo er genau hin oder was er genau erreichen wolle.

Vor allem seine "Let's Dance"-Tanzpartnerin hat ihn in letzter Zeit bei der Verarbeitung unterstützt. "Das war ja meine Aufgabe in erster Linie, ihn auf Kurs zu halten. Mehr konnte ich auch in den Moment nicht machen, als ihm zuhören”, verrät Christina Luft im Interview mit RTL.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni mit Freundin Michelle

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft im Viertelfinale von "Let's Dance"



