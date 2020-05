Benji Madden (41) schwärmt von Cameron Diaz (47)! Der Good Charlotte-Gitarrist und die Schauspielerin sind inzwischen seit fünf Jahren glücklich verheiratet und wurden vor einigen Monaten sogar Eltern einer Tochter namens Raddix Chloe Wildflower. Aus diesem Grund konnte die "Verrückt nach Mary"-Darstellerin am Wochenende ihren ersten Muttertag feiern. Zu diesem Anlass gratulierte ihr natürlich auch ihr Mann mit liebevollen Worten.

Wie Benji auf Instagram verrät, sei der Feiertag für ihn und Cameron etwas ganz Besonderes gewesen. Um seiner Liebsten zu zeigen, wie gut sie sich als frischgebackene Mama schlägt, widmete ihr Benji eine rührende Botschaft: "Ich werde meiner Frau für immer dankbar sein, dass sie mich zu einem Vater gemacht hat und sich jeden Tag so gut um uns kümmert. Beste Mutter und Ehefrau und Freundin." Er rechne ihr unter anderem sehr hoch an, dass sie häufig extra früh aufstehe, um die Familie zu versorgen und sich viel Wissen anlese, um die kleine Raddix bestmöglich zu erziehen.

Genau wie Benji nutzte auch sein Bruder Joel Madden (41) den Feiertag, um seiner Frau Nicole Richie (38) von Herzen zu danken. Er postete auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem er, die "The Simple Life"-Beauty und ihre Kinder Sparrow (10) und Harlow (12) in die Kamera grinsen und schrieb dazu: "Alles Gute zum Muttertag an eine, die ihren Job nicht besser machen könnte. Du kümmerst dich um uns und machst unser Haus zu einem echten Zuhause!"

Getty Images Drew Barrymore und Cameron Diaz im Mai 2019 in Hollywood

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz im November 2015

Instagram / joelmadden Nicole Richie, Sparrow, Harlow und Joel Madden



