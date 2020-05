Können sich Fans bald über ein Duett von Katy Perry (35) und Taylor Swift (30) freuen? Ein jahrelanger Zoff brachte die beiden Popsängerinnen auseinander. Bei dem Streit soll es angeblich um einen abspenstig gemachten Backgroundtänzer gegangen sein. 2018 näherten sich die Frauen einander wieder an und beendeten ihre Fehde ein für alle Male. Nach dieser Versöhnung spekulieren die Fans jetzt: Gibt es bald eine Zusammenarbeit zwischen Katy und TayTay?

Diese Gerüchte kamen aufgrund der neusten Aktivitäten auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen zustande. Am Donnerstag veröffentliche Katy ein auf den ersten Blick unauffälliges Foto. Sie trägt einen Pullover mit Gänseblümchen und hält ein Glas Wein in der Hand. Doch eine Sache ließ die Community rätseln: Am nächsten Tag kündigte die Verlobte von Orlando Bloom (43) ihren neuen Song an. Und der trägt den Titel "Daisies", was übersetzt Gänseblümchen bedeutet. Auf einem Bild posiert Katy in einer Blumenwiese.

Zumindest die werdende Mama konnte sich damals schon eine mögliche Kollaboration mit ihrer ehemaligen Feindin Taylor vorstellen. "Ich meine, ich mache Musik mit Zedd (29). Ich bin offen!", erklärte sie noch im März 2019 bei den iHeartRadio Music Awards, als gefragt wurde, ob sie eine Zusammenarbeit in Erwägung ziehen würde.

Instagram / taylorswift Taylor Swift im Mai 2020

Getty Images Katy Perry im März 2020

Getty Images Die Sängerin Katy Perry im März 2020



