Was für ein niedlicher kleiner Mann! Im Dezember machte es Chris Brown (31) endlich offiziell: Er ist Vater eines Sohnes geworden – und zwar von seiner damaligen Ex-Freundin Ammika Harris. Durch den gemeinsamen Nachwuchs fand das Paar tatsächlich wieder zusammen und ist damit eine richtige kleine Familie. Wie sehr Chris in seiner Rolle als Familienvater aufgeht, bewies er in der vergangenen Zeit immer wieder mit niedlichen Postings: Nun brachte er die Follower-Herzen mit einem neuen Schnappschuss von Aeko Catori Brown regelrecht zum Schmelzen!

Auf Instagram können Fans den Kleinen nun in seiner vollen Pracht bewundern: Der kleine Aeko wurde von seinen Eltern nämlich kurzerhand beim Baden geknipst! Mit viel kunterbuntem Wasserspielzeug sitzt der Wanneproppen in seinem Babysitz und schaut erwartungsvoll mit großen Kulleraugen nach oben. "Gestatten, die Browns", schrieb der stolze Vater dazu.

Ein zweites Foto des selben Posts zeigt nämlich auch noch seine ältere Tochter Royalty Brown. Das kleine Mädchen stammt aus Chris' Beziehung mit Nia Guzman. Trotz Trennung verbringt der Sänger regelmäßig Zeit mit der Fünfjährigen – und teilt immer wieder niedliche Clips und Fotos, die beweisen, dass der kleinen Dame ebenfalls das Superstar-Potenzial in die Wiege gelegt wurde. Zuletzt verzauberte der Lockenkopf mit einer coolen Tanz-Performance auf TikTok.

