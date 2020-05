Das Let's Dance-Training fordert bei Luca Hänni (25) seinen Tribut! Seit einigen Wochen ist der Sänger schon Teil der 13. Staffel der beliebten Show. Zusammen mit der Profi-Tänzerin Christina Luft (30) gehört er bereits zu den absoluten Favoriten, von Sendung zu Sendung liefern die beiden ab. Hinter den Kulissen findet dafür jede Menge Arbeit statt: Beim Training floss bei Luca sogar das eine oder andere Tränchen!

Im Interview mit RTL beschrieben Luca und Christina, wie gut sie sich durch die gemeinsamen Trainingseinheiten schon kennengelernt haben. Mittlerweile sind sie so vertraut miteinander, dass der gebürtige Schweizer sich auch mit emotionalen Ausbrüchen nicht mehr zurückhält: "Manchmal explodiert halt auch der Kopf. Ich glaube, ich habe schon zweimal beim Training geweint. Ich habe geweint, weil plötzlich alles zu viel ist", gibt der 25-Jährige preis. Für Christina ist das nichts Neues, wie sie lachend zugibt: "Bei mir haben schon fast alle Tanzpartner geheult. Ich glaube, ich bin da gut drin."

Der Grund für das Weinen sei zumeist, dass bestimmte Figuren nicht klappen, obwohl sie ohne Ende proben. Deshalb versichert die 30-Jährige weiter, dass Luca nicht einfach so losheult: "Man kommt hier körperlich und geistig an seine Grenzen. Ich glaube, man sieht auch, bei dem, was wir machen, dass wir körperlich definitiv an unsere Grenzen gehen." Die Früchte der knallharten Lehrstunden konnte das Duo aber am Freitag ernten: Sie holten mit ihrem Cha-Cha-Cha 30 Punkte und lieferten den besten Opening-Tanz der aktuellen Staffel.

Thomas Burg / ActionPress Luca Hänni bei "Let's Dance"

Instagram / christinaluft Christina Luft im Mai 2020

Thomas Burg / ActionPress Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"



