Da haben sich ja zwei gefunden! In der Show Let's Dance sitzen Motsi Mabuse (39) und Jorge Gonzalez (52) jetzt schon knapp sieben Jahre nebeneinander am Jury-Pult. Beruflich klappt die Zusammenarbeit also schon mal super – und das ist wohl nicht nur gespielt! Auch fernab vom Scheinwerferlicht verstehen sich die Kollegen offenbar blendend. Jetzt schwärmen die beiden TV-Stars von ihrer langen und sehr engen Freundschaft!

"Wir haben uns von Anfang an sofort verliebt", erinnerte sich Motsi jetzt in einem Interview mit RTL an die ersten Begegnungen zurück. Jorge wäre dann immer für sie da gewesen und hätte sie bei ihren Projekten unterstützt. Der gebürtige Kubaner war sogar Gast bei einer ganz besonderen und privaten Veranstaltung und fühlte sich dort offenbar auch pudelwohl: "Ich war auch in Südafrika bei Motsis Hochzeit und habe mich wie bei meiner Familie gefühlt – komplett!"

"Ich kenne nicht nur Motsi, ich kenne ihre Mama, ihre ganze Sippe, ihre Geschwister", berichtete Jorge stolz. Motsi scheint aber nicht die Einzige zu sein, die Gefallen an dem ehemaligen Catwalk-Trainer findet, denn: "Meine Familie hat Jorge schon angenommen sozusagen. Ja, adoptiert. Meine Mama liebt ihn."

