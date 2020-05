Dieser Gig war für Lucas Cordalis (52) gleich in doppelter Hinsicht etwas Besonderes! Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage fand das Opening des Megaparks diesmal nicht vor Ort auf Mallorca statt. Stattdessen performten die Schlager-Stars von Zuhause aus – so auch Lucas. Noch mehr als das Publikum vermisste er jedoch Costa Cordalis (✝75). Denn es war das erste Megapark-Opening, das der Sänger ohne seinen Vater feiern musste...

"Ich bin natürlich auch sehr aufgewühlt", gab Lucas kurz vor seinem Netz-Auftritt gegenüber RTL zu und erinnerte sich zurück: "Wenn man an den Mediapark denkt, dann darf natürlich ein Song nicht fehlen und das war immer unser erster Song, gemeinsam mit meinem Dad." Mit Tränen in den Augen stimmte er "Anita" an, Costas größten Song. Aber auch ohne den Schlagerstar rockte der 52-Jährige die Show, wohl auch weil er sich zu keiner Zeit allein fühlte: "Ich spüre, dass jemand da ist, der mir hilft, in allem. Der Türen öffnet, auch Kraft und Stärke gibt. Das ist mein Dad, den spüre ich noch ganz deutlich."

Wenige Tage vor dem Heim-Konzert zur Megapark-Eröffnung wäre Costa 76 Jahre alt geworden. Auch an jenem Tag hatte der Mann von Daniela Katzenberger (33) seinem Vater rührende Worte gewidmet. "Ich bin mir sicher, dass er da oben sitzt und lächelnd nach unten schaut, weil es ihm gut geht und er unheimlich stolz auf seine Familie, seine Kinder, Enkelkinder ist", schrieb er zu einem Selfie von sich vor einem Wandbild mit Costas Gesicht.

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis beim Online-Megapark-Opening 2020

Anzeige

lucascordalis Lucas und Costa Cordalis auf der Bühne

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de