Katy Perrys (35) ungeborenes Baby macht sich durchaus bemerkbar! Die Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) durchleben momentan eine aufregende Zeit: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Bereits im kommenden Sommer soll ihre kleine Tochter das Licht der Welt erblicken. Dass sie sich in anderen Umständen befindet, kann die Musikerin mit ihrem prallen Babybauch jedenfalls schon lange nicht mehr verheimlichen. Dabei ist die Schwangerschaft nicht nur sichtbar, sondern für die werdende Mutter auch deutlich spürbar!

Am vergangenen Sonntag performte Katy mit ihrem Hund Nugget im Rahmen der ABC-Spezialsendung Disney Family Singalong: Volume 2 das Schlaflied "Baby Mine". Dazu trugen die schwangere Beauty und ihr Vierbeiner sogar ein passendes Dumbo-Kostüm. Im Anschluss an den Auftritt plauderten Katy und Gastgeber Ryan Seacrest (45) über das Befinden der "Roar"-Interpretin. Dabei gestand die Blondine, dass sich ihre ungeborene Tochter ordentlich bemerkbar mache – und das gar nicht so schmerzfrei: "Sie tritt auch schon. Sie tritt, wenn die Performance gut ist!"

Dennoch scheint Katy ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen – auch wenn nicht immer alles nach ihren Vorstellungen verläuft: "Ich musste viele Pläne verschieben", verriet sie. Eigentlich hatte die 35-Jährige in den kommenden Wochen sogar eine Babyparty mit ihren Freundinnen geplant. Aufgrund der aktuellen Situation fällt das Vorhaben jetzt allerdings ins Wasser.

Instagram / katyperry Katy Perry im Dumbo-Kostüm, Mai 2020

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry, Musikerin

