Wie steht es um das gesundheitliche Wohlbefinden von Queen Elizabeth II. (94)? Um sich nicht mit dem gefährlichen Erreger zu infizieren, verweilen das britische Oberhaupt und ihr Mann Prinz Philip (98) derzeit abgeschottet auf Schloss Windsor. Im Normalfall hätten die Monarchin und ihr Gatte bereits Anfang Mai wieder in den Buckinghampalast zurückkehren sollen. Diese Pläne lösten sich jetzt erst mal in Luft auf. Wann wird die Königin überhaupt ihre häusliche Quarantäne wieder beenden?

"Die Königin wird nichts tun, was gegen die Empfehlungen für Menschen ihres Alters verstößt und sie wird alle Ratschläge befolgen", zitierte die britische Zeitung Times jetzt einen Insider des königlichen Hofes. Bisher sei noch unklar, bis wann die Queen ihren Aufenthalt auf ihrem Landsitz verlängern wird. Royal-Experte Andrew Morton vermutete sogar, dass sich die 94-Jährige nie mehr persönlich melden werde, sondern anstehende Termine nur noch via Videokonferenzen wahrnimmt. "Es wäre viel zu riskant für die Königin, regelmäßig Leute zu treffen", erklärte er gegenüber The Sun.

Zuletzt wurde die Queen am 9. März bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Londoner Westminster Abbey gesichtet. Royale Quellen gehen davon aus, dass die momentane Zwangspause die längste Auszeit von Terminen in der gesamten Amtszeit der Monarchin sein wird. Kommende Veranstaltungen wie die jährliche Militärparade "Trooping the Colour" wurden bereits abgesagt.

