Im Finale von Temptation Island werden die drei verbliebenen Paare ein letztes Mal in Versuchung geführt – und das nicht zu knapp! Bei romantischem Kerzenschein und gutem Essen sollen die heißen Singles die vergebenen Frauen und Männer erneut auf Herz und Nieren prüfen. Eine der insgesamt sechs Konstellationen verspricht dabei besonders prickelnd zu werden. Doch dann endet die Nacht mit einer krassen Abfuhr.

Achtung, Spoiler!

Zwischen Calvin Kleinen und Single-Lady Jacqueline Siemsen sprühten von Anfang an die Funken. Und nachdem seine Freundin Pia Peukmann sich bereits mit einem der Kandidaten vergnügt hatte, fand der Musiker, dass Jacky und er sich nun auch annähern sollten. Doch da hätte er bei der Hamburgerin wohl besser zunächst nachgefragt, wie ein Vorschau-Clip auf rtl.de nun zeigt. "Nur weil das das Temptation-Date ist und wir in einem Bett liegen, heißt das nicht, dass wir zusammen schlafen", betont die 29-Jährige in dem Video und wehrt die Annäherungsversuche des Blondschopfs konsequent ab. Der zeigt sich darüber mehr als enttäuscht. Er hätte sich schon "etwas mehr als Freundschaft gewünscht."

"Calvin soll nicht denken, dass ich zu den Frauen gehöre, die er um den Finger wickeln kann und dass da noch mehr laufen könnte", erklärt Jacky schadenfroh. Sie seien zwar Kumpels und hätten Spaß miteinander. Aber mehr sei das für sie nicht.

