Sarah Hylands (29) Verlobter erkundet beim sexy Sporteln die neue Nachbarschaft. Wells Adams (35) bereitete seiner Liebsten im Juli 2019 einen unvergesslichen Tag – der TV-Darsteller hielt um die Hand der Modern Family-Darstellerin an. Wegen der aktuellen Lage müssen die beiden mit der Hochzeit allerdings noch etwas warten. Dennoch sind die Turteltauben vor wenigen Tagen einen anderen großen Schritt gegangen: Sie bezogen eine gemeinsame Luxus-Villa in Studio City. Die Umgebung ist für beide neu. Nun machte Wells Bekanntschaft mit seinem neuen Wohnort – und das in einem extrem heißen Aufzug!

Der ehemalige US-Bachelorette-Teilnehmer wurde am Wochenende beim Joggen in seiner neuen Nachbarschaft abgelichtet. Dabei war der Hottie aber nicht etwa in Schlabberklamotten unterwegs – stattdessen dürfte er mit seinem Look den einen oder anderen schmachtenden Blick bekommen haben: Wells war in einer tief sitzenden, roten Sporthose unterwegs und zeigte seinen trainierten, nackten Oberkörper!

Diesen Anblick kann Sarah täglich genießen – ohnehin verbringen die beiden ihre Freizeit am liebsten an ihrem Pool oder im Urlaub am Strand. In trauter Zweisamkeit, direkt vor der wunderschönen Meereskulisse bekam Sarah auch vor einem Jahr ihren Antrag.

