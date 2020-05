Rebecca Zöller muss die letzte Woche bei Big Brother ohne ihren Tim verbringen, denn vergangenen Montag hieß es für das Pärchen vorerst Abschied nehmen: Der 21-Jährige wurde von den Zuschauern rausgewählt und musste den TV-Container verlassen. Schweren Herzens und unter Tränen verabschiedeten sich die beiden in der Show. Gegenüber Promiflash verrät der Aachener jetzt, wie es ihm nach seinem Exit ohne Becky geht.

"Der Abschied war sehr schmerzhaft", offenbart er im Gespräch. Als sein Name gefallen war, sei es das Schlimmste gewesen, Rebecca so traurig zu sehen. Nach so einer langen Zeit habe man sich einfach aneinander gewöhnt, vor allem an das gemeinsame Zubettgehen. So kurz nach seinem Rauswurf bemerke er schon, wie sehr ihm seine Liebste fehlt. "Ich habe so ein Kissen von einem Fan bekommen, wo Becky und ich drauf gedruckt sind und das habe ich die ganze Nacht so fest im Arm gehabt und rein geweint tatsächlich", gesteht er im Promiflash-Interview.

Nach dieser langen gemeinsamen Zeit sei es natürlich erst mal ein Schock, wenn man plötzlich wieder räumlich getrennt ist. Doch Tim blickt positiv in die Zukunft und freut sich darauf, seine Becky wieder in den Armen zu halten: "Es ist aber auch genauso ein Trost, dass wir in einer Woche wieder zusammen sind", meint der Student zuversichtlich.

Instagram / bigbrother.timbilly Der ehemalige "Big Brother"-Kandidat Tim

Sat.1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Instagram / rebeccazoeller Rebecca Zöller, "Big Brother"-Kandidatin 2020



