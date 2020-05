Sarah (28) und Dominic Harrison (28) gelten mittlerweile als eines der Vorzeige-Pärchen der deutschen Influencer-Szene. Nach ihrer Teilnahme bei Der Bachelor 2015 fand die Blondine in dem Fitnesstrainer ihren Mr. Right. Mittlerweile sind die beiden nicht nur verheiratet, sondern bald auch zweifache Eltern. Nun überkamen die schwangere Schönheit wohl ein paar nostalgische Gefühle: Sie ließ ihre Beziehung zu Domi mit einer süßen Bilderreihe Revue passieren.

"Mein Held, mein bester Freund und Ehemann – dann fangen wir mal an mit ein paar Throwback-Bildern von Domi und mir", schrieb Sarah auf Instagram. Die Fotos reichen von ihrer Kennenlern-Phase bis zur Schwangerschaft mit Töchterchen Mia Rose (2). Ob bei einem Besuch im Club, beim Knutschen am Strand oder beim gemeinsamen Beauty-Abend auf der Couch – die Turteltauben wirken in jedem dieser Momente total glücklich.

Außerdem plauderte die YouTuberin in ihrer Story noch aus dem Nähkästchen und verriet, dass sie und Domi schon länger zusammen seien, als viele Fans vielleicht annehmen. Während einer Fragerunde erzählte sie: Sie hätten kein klares Datum, ab dem sie sich als Paar bezeichneten, hätten sich aber schon 2014 kennengelernt und sich lange gedatet. "Wir haben unsere Beziehung anderthalb Jahre lang geheim gehalten, war nicht einfach", offenbarte die 28-Jährige.

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, 2020 in Dubai



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de