Sarah (28) und Dominic Harrison (28) erwarten in wenigen Monaten ihr zweites Kind. Wie die beiden erst vor Kurzem bekannt gaben, kann sich Töchterchen Mia Rose (2) über eine kleine Schwester freuen. Mittlerweile ist die werdende Mutter in der 27. Schwangerschaftswoche und hat so langsam aber sicher mit ein paar Wehwehchen zu kämpfen. Doch auf ihren Ehemann kann sie sich immer verlassen – und dafür ist sie Domi sehr dankbar: Im Netz richtet Sarah nun süße Worte an ihren Gatten!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 28-Jährige jetzt einen niedlichen Pärchen-Schnappschuss von sich und ihrem Mann. Total verliebt schaut die baldige Zweifach-Mama den Fitnesstrainer darauf an und findet mindestens genauso verliebte Worte für den Beitrag. "Danke, dass du jeden Tag an meiner Seite bist, dass du meine Launen erträgst und dass du versuchst, jedes Wehwehchen von mir zu vertreiben", schreibt Sarah ganz emotional.

Dass sich vor allem Domi auf seine zweite Prinzessin freut, machte er erst kürzlich in einem niedlichen Post deutlich. "Abends im Bett liegen und die Tritte meiner Tochter spüren, ist besser als jede Serie", schrieb er zu einem Babybauch-Bild seiner Frau.

Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

Sarah und Dominic Harrison

Dominic und Sarah Harrison



