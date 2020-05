Gönnt sich Michelle Hunziker (43) hier etwa eine kleine Auszeit von der Familie? Das Model ist seit 2014 glücklich mit Tomaso Trussardi (37) verheiratet und hat – neben ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (23) aus erster Ehe – mit ihrem aktuellen Mann die Kinder Sole (6) und Celeste (5). Ab und an braucht die 43-Jährige aber offenbar auch mal etwas Zeit für sich und lässt ihren Mann alleine die Kinder hüten. Das schien zumindest am Sonntag der Fall zu sein: Am Muttertag cruiste die Blondine nämlich ohne ihre Family durch Bergamo!

Paparazzi erwischten Michelle am vergangenen Feiertag mit einem pinken Porsche in der italienischen Lombardei. Ob die Beauty die Spritztour in dem auffälligen Ca­b­ri­o­let ganz alleine genießen wollte? Sie schien sich vor ihrem Haus von Tomaso zu verabschieden und düste dann davon. Ganz alleine schien Michelle jedoch nicht in ihrem Flitzer zu verweilen. Auf einem der Bilder ist der Beifahrersitz offenbar belegt.

Tomaso konnte die Zeit ohne seine Frau ebenfalls gut nutzen: Er kümmerte sich liebevoll um seine Töchter und den Familienhund Odino. Die Rasselbande machte sich zu einem Park auf, in dem sich die Kids und der kleine Vierbeiner so richtig austoben konnten. Zwischendurch brauchte aber vor allem Celeste eine Pause und nahm neben ihrem Vater auf der grünen Wiese Platz.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Tomaso Trussardi mit seinen Töchtern Celeste und Sole im Mai 2020

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Tomaso Trussardi mit seiner Tochter Celeste im Mai 2020 in Bergamo

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker im Mai 2020 in Bergamo



