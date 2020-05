Was für eine Künstlerfamilie! Wer Nico Santos (27) ist, dürften die meisten Leute wissen. Spätestens wenn man seine Lieder wie "Rooftop" oder "Better" hört, ist sein Name ein Begriff. Nico ist aber nicht der einzige Künstler in seiner Familie: So ist sein Vater Egon Wellenbrink Schauspieler und wurde in den 90ern als Melitta-Mann berühmt. Aber auch Nicos Nichte ist eine kleine Berühmtheit – woher kennt man sie?

Das sollte als Tipp eigentlich reichen: "Meine Mama sagt dazu Froop, aber ich sag dazu Fruchtalaaaarm"! Ja, das Mädchen, das diesen Satz 2005 in diversen Werbespots schrie, ist Nicos Nichte Mia-Sophie Wellenbrink. Durch den Werbeclip wurde sie deutschlandweit bekannt. Ihre Popularität war sogar so groß, dass sie eine Single mit dem Titel "Fruchtalarm" auf den Markt brachte. Das Lied war eine umgetextete Disco-Version des Kinderlieds "Drei Chinesen mit dem Kontrabass".

Darüber hinaus war Mia-Sophie auch in einigen Filmen zu sehen: 2008 spielte sie in "Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Arizona" mit, ein Jahr später war sie in der Kriminalreihe "Kommissarin Lucas" zu sehen.

Christoph Hardt / Future Image Nico Santos beim Vivawest Festival

ActionPress Nico Santos beim KISS Cup 2018

Getty Images Nico Santos, Musiker



