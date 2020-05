Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) haben das Kriegsbeil begraben. Nachdem der Comedian den Schlagerstar wochenlang heftigst auf die Schippe genommen hatte, scheinen sich die beiden nun gut zu verstehen – sogar so gut, dass der Musiker den Witzbold offenbar zu seiner geplanten Hochzeit mit Laura Müller (19) eingeladen hat. Allerdings nicht als Gast. Er schlug Oli vor, Lauras Trauzeuge zu werden. Was halten die Promiflash-Leser von dieser Idee?

Ob Scherz oder nicht – die Fans halten es für reichlich übertrieben, dass der Sprücheklopfer der 19-Jährigen an ihrem großen Tag zur Seite stehen soll. In einer Promiflash-Umfrage geben 89,3 Prozent der 2.528 Teilnehmer (Stand: 12. Mai, 11.00 Uhr) an, dass sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin doch lieber eine Freundin für den Job aussuchen sollte. Nur 10,7 Prozent fänden es klasse, wenn Oli den Posten übernehmen würde.

Handelt es sich bei Wendlers Vorschlag vielleicht auch nur um einen PR-Gag? Das vermuten zumindest einige User auf Instagram. Unter dem Promiflash-Beitrag kommentieren sie: "Sie hat wohl Angst, dass sonst keiner einschaltet, um ihre Hochzeit zu verfolgen." Ein anderer Nutzer glaubt: "Oli bringt halt mehr Einschaltquoten als irgendeine Freundin von der Müller – wenn’s doch im TV live übertragen werden soll!"

Instagram / wendler.michael Oliver Pocher und Michael Wendler

Getty Images Oliver Pocher im Dezember 2015 in Köln

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Februar 2020



