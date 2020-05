Tim will um seine Liebe kämpfen! Der Student musste am vergangenen Montag bei Big Brother seine Koffer packen und ausziehen. Er konnte nicht genügend Zuschauer überzeugen, für ihn anzurufen. Neben der Chance auf den Sieg musste er damit auch seine Freundin Rebecca zurücklassen. Die beiden lernten sich im TV-Container kennen und sind seitdem unzertrennlich. Wie wird es für das junge Glück nach der Show weitergehen?

Bei Big Brother – The Latenight Show verriet der 21-Jährige, dass er und seine Liebste lediglich zwei Stunden voneinander entfernt leben würden. Während er in Aachen wohnt, lebt Becky in Soest, Nordrhein-Westfalen. "Und ich würde mich jeden Tag zwei Stunden in den Zug setzen, um zu ihr zu kommen", gesteht er im Interview. Er wolle unbedingt, dass es funktioniere.

Vor seinem Exit war sich Tim noch unsicher, ob er für eine feste Bindung bereit sei. "Ich dachte, vielleicht brauchst du Zeit allein, um nicht wieder jemandem Schmerzen zuzufügen", stellte er nach seinem Rauswurf klar. Seine vorherige Beziehung hielt zwei Jahre.

Anzeige

Sat.1 Die "Big Brother"-Kandidaten Rebecca und Tim

Anzeige

Sat.1 Rebecca und Tim bei "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Tim und Rebecca, "Big Brother"-Kandidaten 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de