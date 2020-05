Ist das der endgültige Beweis für Sophie Turners (24) Schwangerschaft? Seit Wochen halten sich die Baby-Gerüchte hartnäckig: Die Game of Thrones-Darstellerin und ihr Mann Joe Jonas (30) sollen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Dass Sophie ihren Körper nur noch unter weite Klamotten versteckt, kurbelt diese Spekulationen weiter an. Zwar hüllt sich das Ehepaar nach wie vor in Schweigen – doch jetzt aufgetauchte Bilder könnten die Schwangerschaft der Blondine endgültig bestätigen.

Sophie und Joe wurden jetzt erneut während eines Spaziergangs in Los Angeles gesichtet – und wie schon vor einigen Tagen trug die 24-Jährige wieder einmal weite Kleidung. Doch wie die Paparazzibilder, die Just Jared vorliegen, zeigen, konnte der lockere Schnitt diesmal eines nicht verbergen: Unter ihrem schwarzen Pullover zeichnete sich eindeutig ein Bauch ab. Handelte es sich dabei lediglich um ein angefuttertes Bäuchlein oder führte Sophie da tatsächlich ihre Babykugel aus?

Nach ihrer Hochzeit im Juni wäre ein gemeinsames Kind die Krönung ihrer Liebe. Ein Insider plauderte kürzlich über die angebliche Schwangerschaft aus: "Das Paar geht mit der Sache sehr gelassen um, aber ihre Freunde und Familie sind superaufgeregt für sie. Sophie entscheidet sich bereits aktiv für bestimmte Outfits, die sie auf Red Carpets und im Privaten tragen kann und die ihrer sich verändernden Figur gerecht werden."

BG028/Bauergriffin.com / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im März 2020

MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im April 2020

Instagram/sophiet Joe Jonas und Sophie Turner



