Ihr Bauch hat einen ganz schönen Schub gemacht! Seitdem bekannt ist, dass Sarah (28) und Dominic Harrison (28) ihren zweiten Nachwuchs erwarten, verfolgen die Fans begeistert im Netz die Schwangerschaft der YouTuberin. Während die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihre Community sonst mit Babybauch-Fotos versorgte, setzt sie nun auf ein Video – und der Clip zeigt: Besonders gut hat die Schwangere ihre Füße aktuell nicht mehr im Blick...

Schon in den ersten Wochen ihrer Schwangerschaft machte Sarah deutlich, wie sehr sie sich auf die runde Babykugel freut – und da ist sie nun! In ihrer Instagram-Story lieferte die werdende Mama den Followern einen Blick von oben. "Übrigens, mein Bauch wächst momentan so schnell, aber noch sehe ich meine Füße", gab sie den Usern dazu ein ziemlich optimistisches Update. Na ja, aber mal ehrlich, lange wird das wohl nicht mehr der Fall sein.

Erst vor wenigen Tagen bewies Sarah mit einer Collage, wie groß ihr Bauch geworden ist. "November 2019, Schwangerschaftswoche vier versus Mai 2020, Schwangerschaftswoche 27", hielt sie zu dem Foto-Vergleich fest.

