Was ist nur mit Aline Lawin los? Diese Frage stellen sich die Are You The One?-Kandidaten bereits seit vergangener Woche: Während sich alle Teilnehmer fröhlich beschnupperten, kapselte sich die schöne Blondine von den anderen ab und zeigte den Herren der Schöpfung die kalte Schulter. Das wollte sich Juliano in der heutigen Doppelfolge nicht länger ansehen: Der 21-Jährige stellte die 33-Jährige zur Rede!

"Ich ziehe die jetzt auf die Seite, Alter. [...] Wenn mich irgendwas nervt, dann schaue ich mir das ein, zwei Tage an", erklärte der Personal-Trainer seine Abneigung gegen Alines abwartende Art. Gesagt, getan – der Muskelmann suchte das Gespräch zu der Hostess. Ihr unangenehmes Aufeinandertreffen in der ersten Nacht wurde schnell zum Thema – Aline hatte Juliano aus dem Schlafzimmer der Mädels gejagt und ihn verunsichert. "Da hat für mich der Moment angefangen, wo ich gesagt habe: 'Boah, ich pack die nicht. Ich kann die nicht ab'", gab der Kandidat aus Erlangen zu.

Dass Juliano sie nach mehreren gescheiterten Annäherungsversuchen letztlich als arrogant einstufte, verletzte Aline sehr: "Mich hat das gewundert, dass er so schlecht von mir denkt", gab sie zu. Dass diese beiden noch Freunde oder gar mehr werden, ist wohl eher unwahrscheinlich.

Alle Infos zu "Are You The One?" auf TVNOW.

Anzeige

TVNOW Aline Lawin, TV-Star

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Juliano

Anzeige

Are You The One?, RTL Aline bei der zweiten Matching-Night



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de