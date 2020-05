Diese Damenwahl bei Are You The One? ging nach hinten los! Eigentlich fanden bereits in der ersten Doppelfolge der brandneuen Kuppelshow die ersten Kandidaten zueinander: Kevin Yanik fühlte sich gleich zu Katharina Wagener (25) hingezogen, während sich in Folge drei langsam, aber sicher etwas zwischen Aleksandar Petrovic (29) und Aline Lawin anbahnte. Umso erstaunlicher, dass der Blondschopf beim aktuellen Match "Abtauen-Girl" nicht seine Flamme Kathi, sondern sein früheres Couple Aline wählte!

"Ich habe Aline bei der Challenge ausgesucht, weil ich Idiot das Problem habe, [...] ich höre nicht richtig zu", stellte Kevin gleich klar, dass er seinem Kumpel die Frau nicht wegschnappen wollte. Hinterher suchte er gleich das Gespräch mit Aleks, der wiederum ebenfalls seine Verwirrung zugab: "Ich hab mich schon gewundert. [...] Ich glaube ihm diese Aussage, weil ich ihn halt mag, aber wenn es sich wiederholen sollte, dann weiß ich, dass es gelogen war", offenbarte Alines eigentlicher Interessent.

Nachdem zwischen den Boys alles geklärt war, musste natürlich auch das Verhältnis mit Kathi geglättet werden – die immerhin im Off zugab: "Ich war wirklich erst kurz traurig und irgendwie auch schockiert, aber eher traurig." Das Missverständnis knuddelten die zwei aber ganz einfach aus der Welt!

