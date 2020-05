Seit Mittwochabend flimmert eine brandneue Reality-Produktion über Deutschlands Bildschirme: Mit Are You The One? ging eine Kuppelshow an den Start, die es hierzulande so noch nie gegeben hat: Zum einen wussten die Stars vorher nicht, auf welche Sendung sie sich einließen, und zum anderen geht es bei dem Konzept nicht einfach darum, wie wild drauf los zu flirten – die Teilnehmer müssen jeweils ihr bereits von Experten ausgetüfteltes Match finden. Demnach steht vor allem viel Kommunikation an der Tagesordnung, was vor allem Katharina Wagener (25) beruhigt hat!

Im Interview mit Promiflash offenbart Kathi ihre Reaktion, als Jan Köppen (37) dem Cast endlich verriet, in welcher Show sie sich befanden: Sie habe endlich aufatmen können! "Das hat mich in dem Moment sehr beruhigt, weil ich wusste: Okay, es ist kein billiges Format, sondern man muss wirklich das Köpfchen ein bisschen anstrengen und nicht nur irgendwie da hohl rumvögeln und das war schon sehr, sehr wichtig für mich." Ihrer Meinung nach hätte es die Kellnerin kaum besser treffen können.

"Es war nicht einfach nur irgendeine Kuppelshow, da steckt wirklich ein Sinn dahinter", freut sich die Blondine im weiteren Verlauf des Promiflash-Gesprächs über ihr Fernsehprojekt. Auch der Cast selbst habe diese Erfahrung zu einer positiven gemacht: "Die Menschen, die da waren, waren alles schlaue Leute", erklärt die Beauty aus Kamen.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Gruppenbild von "Are You the One?"

Anzeige

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de