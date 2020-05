Bauer sucht Frau ohne Scheunenfest – für die Zuschauer offenbar unvorstellbar! Ab dem 31. Mai startet die neue Staffel der Kuppelshow für Deutschlands einsame Landwirte. Die ersten Kandidaten sind bereits enthüllt und die Fans warten gespannt, mit welchen Singles Moderatorin Inka Bause (51) die liebeshungrigen Bauern dann verkuppeln wird. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage muss aber auch das TV-Format bestimmte Regeln einhalten und verzichtet deshalb auf die große Bauern-Feier in der ersten Folge. Wie kommt diese Entscheidung beim Publikum an?

Die Promilfash-Leser sind sich zumindest einig, dass ohne das Scheunenfest definitiv etwas fehlen wird. In einer Umfrage stimmten 91,1 Prozent (Stand 13.05.2020, 09:45 Uhr) dafür, dass sie es total schade finden, dass die Party in rustikalem Ambiente in Staffel 16 nicht stattfinden kann. Allerdings hätten sie damit tatsächlich schon gerechnet. Nur 8,9 Prozent der Teilnehmer sind hingegen nicht besonders traurig: Sie seien noch nie sonderlich begeistert von den Kennenlern-Festlichkeiten gewesen.

Aber auch wenn die Scheunenfeier dieses Mal nicht stattfinden wird, freuen sich die Solo-Bauern bereits auf das anstehende Liebesabenteuer. Neben Milchviehwirt Simon und Cowboy-Ranch-Betreiber Uwe, begibt sich auch wieder einmal eine Frau auf die Suche nach ihrem Mr. Right. "Er sollte kein Spießer sein", lautet Denise' Traumvorstellung von ihrem Zukünftigen.

TVNOW Bauer Simon, "Bauer sucht Frau"-Kandidat der 16. Staffel

TV NOW Mutterkuhhalter Uwe, "Bauer sucht Frau"-Kandidat der 16. Staffel

TV NOW Pferdewirtin Denise, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin der 16. Staffel



