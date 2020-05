Offene Worte von Tim – der Student gab jetzt ein Statement zu seinen Liebesszenen mit Rebecca. Bei Big Brother hat es vor wenigen Wochen mächtig zwischen den beiden gefunkt. Während ihrer Zeit im TV-Container konnten sie die Finger nicht voneinander lassen und dabei knisterte es gewaltig. Einige Zuschauer und Social-Media-User waren offenbar nicht so angetan von den intimen Gefühlsbekundungen. Nun spricht Tim Klartext, was er darüber denkt.

"Ich finde es schade, wenn das Publikum sagt, dass wir übertreiben", enthüllte Tim jetzt exklusiv gegenüber Promiflash. Für den Studenten sei es nur logisch, dass man sich jeden Tag ein bisschen mehr in den anderen verliebe und deshalb so handele. "Man brauchte auch einfach diese Nähe", fügte er hinzu. Diese Zuneigung sei schließlich auch ein Ersatz für die fehlende Familie und Freunde gewesen. "Wir haben durch unsere Liebe Halt gefunden", schwärmte der 21-Jährige. Für ihn sei es ein "überwältigendes Gefühl" gewesen, so "unausgesprochen akzeptiert zu werden". Dennoch hätten sie sich laut ihm noch zurückgehalten – einige Fans sahen das anders.

Auf dem Instagram-Kanal von "Big Brother" regten sich die Follower über das Verhalten der beiden auf. "Das Rumgelecke von Tim und Rebecca ist ja nicht zu ertragen", wetterte ein Fan und stieß damit auf große Zustimmung unter den Usern. Hat euch der intensive Körperkontakt zwischen den zwei auch so gestört? Stimmt unten ab!

Anzeige

Sat.1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Anzeige

Sat. 1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Rebecca und Tim von "Big Brother", April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de