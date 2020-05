Sarah Harrison (28) schwelgt in Erinnerungen! Für die YouTuberin und ihren Mann Dominic (28) steht aktuell eine extrem spannende Zeit an: Sie werden in nur wenigen Monaten zum zweiten Mal Eltern. Doch wie hat die Liebesgeschichte der beiden überhaupt angefangen? Wie haben sie sich kennengelernt? Dieses süße Geheimnis lüftet Sarah nun im Netz und erzählt von ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Dominic.

In ihrer Instagram-Story haben die Fans nun die Chance, Fragen zu ihrer Beziehung zu stellen. Ein Follower möchte daraufhin wissen, wo sich die beiden zum ersten Mal begegnet sind. "Wir sind uns einmal in einem Klamottenladen über den Weg gelaufen und haben dann auf Facebook angefangen, Kontakt aufzunehmen", verrät die Schwangere ihrer Community. Domi habe sie damals zur ALS-Ice-Bucket-Challenge nominiert: "Und so hat alles begonnen und wir haben angefangen, uns zu daten."

2014 lernten sich die Netz-Stars also kennen, hielten ihre Beziehung allerdings zunächst geheim. Um genau zu sein, ahnte anderthalb Jahre niemand, dass Sarah vergeben ist. Als sie dann ihre Liebe öffentlich gemacht hatten, zogen sie schließlich 2016 zusammen – wenige Monate später war die Münchnerin auch schon mit Töchterchen Mia Rose (2) schwanger.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de