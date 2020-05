Bei Jamie Otis machen sich die zusätzlichen Kilos ihrer Schwangerschaft auf der Waage deutlich bemerkbar! Im Herbst des vergangenen Jahres überraschte die TV-Bekanntheit nach mehreren Fehlgeburten ihre Fans mit besonders erfreulichen Nachrichten: Sie erwartet Nachwuchs. Inzwischen ist die Beauty im Endspurt ihrer anderen Umstände angekommen. Jetzt gab die werdende Mutter ein ganz offenes Update im Netz: Sie hat schon 25 Kilo zugenommen!

"Ich habe in dieser Schwangerschaft 55 Pfund zugenommen", verriet Jamie ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Dabei hat die Blondine noch eine ganze Woche bis zum geplanten Termin der Entbindung vor sich. Dabei fehle der 33-Jährigen bereits jetzt schon die Erklärung für die Zunahme der umgerechnet rund 25 Kilo. "Ich meine, das muss ein wirklich großes Baby sein", scherzte sie. Doch während der Schwangerschaft hätten auch ihre Gelüste nach Erdnussbutter-Eis zugenommen.

Ansonsten habe der Married At First Sight-Star nur mit kleineren Wehwehchen wie Rückenschmerzen und Müdigkeit zu kämpfen. Doch die Vorfreude auf ihr "großes Baby" überwiegt: "Ich will, dass er endlich da ist, damit ich ihn auf meine Brust legen kann und ihn einfach nur lieben kann", zeigte sich Jamie ungeduldig.

Instagram / jamienotis Jamie Otis, TV-Bekanntheit

Instagram / jamienotis Jamie Otis und Doug Hehner, Ex-"Married at First Sight"-Teilnehmer

Instagram / jamienotis Jamie Otis, Reality-TV-Darstellerin



