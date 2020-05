Seit wenigen Wochen können Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) das kalifornische Los Angeles als ihr neues Zuhause bezeichnen. Angeblich haben die zwei mit Sohnemann Archie Harrison (1) eine Villa in Beverly Hills bezogen – eine luxuriöse Bleibe mit beträchtlichem Umfang. Um im Haushalt und in der Kinderbetreuung nicht den Überblick zu verlieren, haben Meghan und Harry nun offenbar eine bekannte Promi-Nanny engagiert.

Wie unter anderem The Sun berichtet, haben sich die beiden mit Rebecca Mostow einen bewährten Profi ins Boot geholt. Die 70-Jährige soll bereits für Stars wie Victoria (46) und David Beckham (45), Heidi Klums (46) Ex-Mann Seal (57) und den verstorbenen Popstar Prince (✝57) tätig gewesen sein. "Rebecca ist äußerst diskret, fleißig und professionell und arbeitet seit Jahrzehnten mit absoluten Top-Promis zusammen. Sie ist genau das, was Harry und Meghan gesucht haben und wurde ihnen wärmstens empfohlen", plaudert ein Insider in dem Bericht aus.

Na ein Glück, dass die Familie nun Unterstützung bekommt, denn das neue Domizil hat es ganz schön in sich. Neben zwölf Bädern soll die luxuriöse Villa über insgesamt acht Schlafzimmer verfügen. Außerdem umgibt die Villa, die dem Schauspieler Tyler Perry gehört, eine große Gartenanlage.

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

MEGA Tyler Perrys Anwesen in Beverly Hills



