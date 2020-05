Das bedeuten die Joker von The Mole! Vergangenen Mittwoch startete die neue Spielshow auf Sat.1. In der Sendung können sich die Teilnehmer jede Folge Geld erspielen – doch einer von ihnen hat die Aufgabe, die Gruppe zu sabotieren. In der Auftaktfolge musste Udo Gangfuß bereits die Koffer packen, weil er die wenigsten Fragen zum möglichen Maulwurf richtig beantworten könnte. Jetzt eingeführte Joker könnten die anderen Teilnehmer vor einem ähnlichen Schicksal bewahren.

Zu Beginn der zweiten Episode bekam Yves-Len Unser einen mysteriösen Anruf: "Hör genau zu, auf dich wartet eine Aufgabe: In der kommenden Challenge kannst du vier Joker einsammeln, die dir in der nächsten Elimination einen Vorteil verschaffen werden." Zwar sind die Joker kein direkter Exit-Schutz, sie können eine bei der Elimination falsch beantwortete Frage jedoch in eine richtige Antwort umwandeln. Damit hat man einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Um dieses Gimmick aber wirklich zu bekommen, musste Yves sich einer harten Aufgabe stellen: Der Karlsruher musste vor der Gruppe ein fünf Kilometer entferntes Ziel erreichen und auf dem Weg dahin vier schwarze Puzzleteile einsammeln.

"The Mole" läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

SAT.1 Der Cast von "The Mole"

Anzeige

SAT.1/Philipp Rathmer Yves-Len Unser, "The Mole"-Kandidat

Anzeige

SAT.1/Philipp Rathmer Silvia Marinski, "The Mole"-Kandidatin

Wie findet ihr die Joker? Richtig nice! Irgendwie nicht so doll... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de