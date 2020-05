Da waren es nur noch neun! Am Mittwoch flimmerte die erste Folge der neuen TV-Show The Mole über die Fernsehbildschirme. Die zehn Kandidaten mussten sich in insgesamt drei Challenges beweisen und dabei herausfinden, wer von ihnen der Verräter sein könnte. Am Ende musste Udo Gangfuß die Show als erster Teilnehmer verlassen – und zwar weil er am wenigsten über den Maulwurf wusste. Promiflash verriet er, wie er mit seinem Aus umgegangen ist.

"Die ersten Stunden waren sehr traurig für mich", gab der Berufskraftfahrer aus Hamm gegenüber Promiflash zu. Doch die Enttäuschung sei recht schnell verflogen, denn einen Vorteil hatte sein früher Exit. "Als ich dann nach Buenos Aires geflogen bin, war die Vorfreude, meine Familie wiederzusehen, größer als die Trauer", betonte der 47-Jährige.

Trotzdem wäre der Vater eines Sohnes gerne noch länger in Argentinien dabei gewesen. "Alleine schon des Landes wegen, welches besonders schön für mich ist", erklärte er. Außerdem habe er dort sehr viele tolle Menschen kennen und mögen gelernt.

"The Mole" läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1

