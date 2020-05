Hat sich Till Adam mit seinem Verhalten bei Temptation Island ein Eigentor geschossen? Der Flensburger wollte in dem TV-Format die Beziehung zu seiner Freundin Hanna Annika auf die Probe stellen. Und prompt flirtete er gleich in der ersten Folge fremd und das kam bei seiner Auserwählten gar nicht gut an. Im weiteren Verlauf erkannte er offenbar, dass sein Verhalten nicht okay war – Hanna sei die Liebe seines Lebens. Im Finale machte er ihr sogar einen Heiratsantrag. Die Vorjahresteilnehmer Robin Riebling und Lena Schiwiora sehen diese Entwicklung allerdings äußerst skeptisch!

Robin hielt im Finale der vergangenen Staffel ebenfalls um die Hand seiner Liebsten an. Im Promiflash-Interview verriet er nun: "So ein Antrag zieht auf jeden Fall Aufmerksamkeit, das haben wir auch bei uns gemerkt. Aber wir haben von Anfang an gemerkt, dass wir zueinanderstehen." Bei Till sei das hingegen anders: "Man muss bedenken, dass er bei der Vorstellung noch gesagt hat, dass er sich nicht vorstellen kann, mit einer Frau bis zur goldenen Hochzeit zusammen zu sein und treu zu bleiben." Dass er seine Freundin ein weiteres Mal betrüge, sei demnach vorprogrammiert. "Wenn ich so denken würde, würde ich gar keiner Frau einen Antrag machen", fasste der Modeunternehmer zusammen. Seine Verlobte sah das ähnlich: "Meiner Meinung nach, ist das überhaupt nicht durchdacht."

Darüber hinaus flirtete Till die vergebene Lena nach Ende der Dreharbeiten im Netz an. "Du bist verlobt und schreibst einer anderen Frau sowas, während deine Verlobte mit ihren Mädels unterwegs ist?", fragte sich Robin. Er vermutete, dass es niemals zu einer Hochzeit zwischen den beiden kommen wird. "Hoffentlich wird Hanna ihn irgendwie los", wünschte sich Lena.

TVNOW Hanna und Till beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island"

TVNOW Robin und Lena beim "Temptation Island"-Finale

Instagram / robin_riebling Robin Riebling und Lena Schiwiora im Mai 2019 auf Mallorca



