Mit dieser Entscheidung hätte Madleine nicht gerechnet! In der aktuellen Are You The One?-Folge ging es heiß her zwischen der Drogistin und BWL-Student Ferhat (27). Die beiden Liebesuchenden zogen sich ins Bett zurück und erkundeten unter der Decke den Körper des anderen. Später durften die Herren der Schöpfung bei der Date-Night dann wählen. Doch Serhat entschied sich nicht für seine Knutschpartnerin – und die zeigte sich mehr als enttäuscht!

Dass dem Kölner die Entscheidung schwer fiel, machte er direkt klar: "Es gibt hier ein paar Frauen , bei denen ich sage, die sind echt wunderbar, wundervoll für mich, sei es optisch oder charakterlich – die haben mich echt vom Hocker gehauen." Eigentlich sei er jemand, der auf sein Herz höre. Doch diesmal würde er das für den falschen Weg halten. "Die Dame, die ich wählen werde, ist Aline", gab Ferhat schließlich bekannt. Das hat gesessen! "Aufgrund der letzten Nacht war ich schon sehr enttäuscht, weil das sehr intim war, auch dass ich neben ihm geschlafen habe", erzählte Maddi hinterher traurig. Lust, den 27-Jährigen näher kennenzulernen, hätte sie nun nicht mehr.

Auch die anderen Männer mussten sich zwischen den hübschen Frauen entscheiden. Und das sind die neuen Paare: Elisha Crowd und Ivana Rujevic, Kevin Yanik und Katharina Wagener (25), Mohamed Aidi (34) und Michelle Dahmen, Laurin (22) und Melissa (23), Aleksandar Petrovic (29) und Nadine, René (29) und Luisa, Dominic Ewig (24) und Sabrina, Juliano und Laura Morante (29). Am Ende blieben dann nur noch Maddi und Axel Dieterle übrig, die somit ein Couple bilden mussten.

