Xavier Naidoo (48) kann sich aktuell vor Negativ-Schlagzeilen kaum retten. Vor einigen Wochen erschien ein Video, in dem er einen vermeintlich rassistischen Song performt. Daraufhin wurde der Sänger der DSDS-Jury verwiesen. Wenig später sorgte er mit einem weiteren Skandal-Clip für Aufsehen, in welchem er rätselhafte Äußerungen tätigt. Schon im Vorfeld wurden Xavier immer wieder Sympathien zu diversen Verschwörungstheoretikern unterstellt. Nun äußerte sich sein Musik-Kollege Sido (39) zu dem seltsamen Vorfall und den darauf folgenden Headlines!

Der Rapper war zu Gast bei Ali Bumaye, dem Moderator des YouTube-Formates Ali therapiert und wurde auf Xaviers Glauben an die Verschwörungstheorien angesprochen. Er erklärte dann: "Ich kann dir nur eins sagen, Xavier ist ja auch aus der Frankfurt-Ecke da und so. Ich kenne andere Rapper aus der Ecke, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit Leuten hatten [...], die denen klargemacht haben, okay, es gibt sowas. Besonders in Frankfurt. Ich will da auch nicht zu tief drüber reden, nachher setzt man mir hier einen Aluhut auf. Aber es sind alles Fakten – wenn ich was sage, sind es Fakten." Das war dem Gastgeber aber doch noch etwas zu ungenau: "Der ist also nicht irgendwie durchgedreht?", hakte er nach. "Xavier? Der Xavier ist zu tief drin", lautete Sidos knappe Antwort.

Zu diesen Äußerungen und den anschließenden turbulenten Reaktionen in den Medien bezieht Sido nun Stellung. Er müsse sich zwar hin und wieder differenzierter ausdrücken, stellte aber in seiner Instagram-Story klar: "Die Sache mit Xavier, sorry, Xavier, mein Lieber. Auch wenn die das schreiben: Ich habe dich nicht in Schutz genommen. Ich finde das alles einfach crazy!"

ActionPress Sido, Sänger und Rapper

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo im Oktober 2019

ActionPress Sido, Sänger und Rapper



