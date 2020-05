Führte unter anderem die Krise Prinz William (37) und Prinz Harry (35) wieder zusammen? Seit sich der 35-Jährige und seine Frau Herzogin Meghan (38) dazu entschlossen haben, dem britischen Königshaus weitestgehend den Rücken zu kehren, verschlechterte sich die Beziehung der beiden Prinzen quasi zusehends. Außerdem gab es Gerüchte, dass sich auch Meghan und ihre Schwägerin Herzogin Kate (38) nicht allzu blendend verstehen. Dieser Zwist sei ebenfalls mit dem sogenannten Megxit ausgeufert. Nun sollen die Brüder allerdings endlich wieder einen Schritt aufeinander zugehen.

"Es gab eindeutig große Risse in ihrer Beziehung zueinander, aber es ist besser geworden und ich weiß, dass William und Harry wieder in Kontakt stehen", verriet die Royal-Expertin Katie Nicholl jetzt gegenüber Entertainment Tonight. Die Gründe dafür seien vielfältig: Sie hätten unter anderem Videoanrufe getätigt, weil ihr Vater Prinz Charles (71) erkrankt war, weil einige Geburtstage innerhalb der Familie stattgefunden haben und sie sich auch wegen der weltweiten Gesundheitskrise austauschen mussten. "Die Brüder waren gezwungen, den Hörer abzunehmen und sich wieder beieinander zu melden", ergänzte Nicholl.

Die Annäherung soll außerdem längst überfällig gewesen sein: "Es gibt auf beiden Seiten ein Gefühl der Erleichterung, dass dieser Streit nun der Vergangenheit angehört.", zeigte sich die Adelsexpertin weiter überzeugt. Nun könnten also Harry und Meghan ihr neues Leben in Los Angeles genießen und William und Kate zusammen mit ihren drei Kindern ihr altes Leben fortsetzen. Vor allem der Herzog und die Herzogin von Sussex sollen das derzeit auch tun: "Mir wurde gesagt, dass sie ein großes Gefühl der Freiheit empfinden und ihr Leben in Los Angeles wirklich genießen."

