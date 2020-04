Prinz Charles (71) meldet sich wieder zu Wort. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der britische Thronfolger mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatte. Daraufhin musste er eine Woche in strenger Quarantäne verbringen. Mittlerweile scheint er sich aber erholt zu haben, auch die Quarantänemaßnahmen wurden aufgehoben. Jetzt erzählt Charles in einer kurzen Rede zum ersten Mal von seiner überstandenen Corona-Infektion.

Auf Instagram teile der 71-Jährige einen dreiminütigen Clip, in dem er über die Erfahrungen der vergangenen Tage redet: "Ich bin zwar jetzt auf der anderen Seite der Krankheit, dennoch bleibe ich weiterhin in sozialer Isolation." In dieser schwierigen Zeit seien seine Gedanken bei allen Menschen, die eine geliebte Person verloren haben, zurzeit krank sind oder sich einsam fühlen.

Außerdem nutzt Charles die Chance, allen Ärzten, Krankenschwestern und Pflegekräften zu danken: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei diesen wunderbaren Menschen, deren außerordentliche Fähigkeiten und die selbstlose Aufopferung für die Pflege ihrer Patienten uns so stolz machen."

Anzeige

Getty Images Prinz Charles in London, 2020

Anzeige

Getty Images Camilla und Prinz Charles in Auckland

Anzeige

Getty Images Prinz Charles beim Empfang in der Botschaft in Tel Aviv im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de