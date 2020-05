Der erste Gast des diesjährigen Germany's next Topmodel-Finales steht fest! In einer Woche kürt Heidi Klum (46) endlich ihre neue Siegerin. Heute entscheidet sich, wer es in die letzte Show schafft: Im Rennen sind noch Lijana, Jacky, Maureen, Sarah Posch (20), Anastasia (20) und Tamara Rebecca. Ein anderes Geheimnis wurde aber schon jetzt gelüftet: Philipp Plein (42) wird ein weiteres Mal in der diesjährigen Staffel auftauchen – der Designer ist bei der Finalshow dabei!

Das teilte ProSieben nun Bild mit. Der 42-Jährige werde aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise mit dem Auto aus der Schweiz zum Veranstaltungsort Berlin reisen, heißt es. Wen Heidi noch neben sich begrüßen wird, wurde noch nicht verraten. Bekanntermaßen können sich die Zuschauer aber auf hochkarätige Prominenz freuen. "Es wird ein Fest mit vielen Überraschungen", kündigte der Sender an.

Während das Finale in den vergangenen Jahren bei einer Show mit einem großen Publikum gefeiert wurde, wird das Event diesmal ohne Live-Zuschauer stattfinden. Die Model-Mama kann es dennoch kaum abwarten – und machte die GNTM-Fans bereits vor Wochen scharf auf das TV-Ereignis: "Wir werden uns trotzdem wilde, große, verrückte Dinge ausdenken, damit das Finale richtig viel Spaß macht."

