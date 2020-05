Was sagt Larissa Neumann zu ihrem Germany's next Topmodel-Aus? Am Donnerstagabend ging es für die verbliebenen Kandidatinnen in die nächste Runde. Bei einem Cover-Shooting für Harper's Bazaar und einem Entscheidungswalk versuchten sie, Modelmama Heidi Klum (46) von sich zu überzeugen – doch nur sechs Nachwuchsmodels konnten sich ein Ticket für das Halbfinale sichern. Larissa gehörte nicht dazu. Nun äußert sie sich im Netz zu ihrem Exit.

"Die Reise ist für mich leider an dieser Stelle vorbei, doch ich bin unendlich dankbar für alle Momente, die ich erleben durfte", gibt sie sich auf Instagram gefasst. Es gehe ihr gut, und sie sei einfach dankbar, dass sie in dem TV-Wettbewerb so viel dazulernen und so viele Erfahrungen sammeln konnte. "Das Leben geht weiter, und vieles wird passieren", erklärt sie.

Heidis Entscheidung sorgte bei Larissa zwar für Enttäuschung, doch wenig später wirkte sie sehr ruhig – im Gegensatz zu ihrer Show-Freundin Lijana. Die Grundschullehramtsstudentin brach direkt in Tränen aus. Kein Wunder – die beiden Teilnehmerinnen waren ein eingeschweißtes Duo gewesen. "Dich heute gehen zu lassen, war bis jetzt das Schwerste und Traurigste meiner gesamten GNTM-Zeit", ist auf ihrem Profil zu lesen.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum in New Yoork 2020

Anzeige

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa, Kandidatin bei GNTM 2020

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de