Dieses Germany's next Topmodel-Finale wird anders ablaufen als die bisherigen! Am kommenden Donnerstag kürt Heidi Klum (46) nach 16 Wochen endlich ihre neue Siegerin, doch erstmals in der Geschichte von GNTM wird die Blondine dabei nicht live vor Ort sein. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise muss sie in Los Angeles bleiben und wird per Video-Call nach Berlin zugeschaltet. Doch was halten die Finalistinnen von dieser Notlösung?

Eines steht fest: Jacky, Lijana, Sarah Posch (20) und Maureen freuen sich auch ohne Heidi auf die Finalshow! "Dadurch, dass wir endlich die anderen Mädchen wiedersehen werden, bleibt die Freude erhalten", erklärte Lijana gegenüber Red!. Durch dieses besondere Finale glauben die Mädchen sogar, dass ihre Staffel für immer in Erinnerung bleiben werde. "Die Zeit 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen und wir werden hoffentlich als Paradebeispiel dienen, dass wir trotzdem eine coole Show aufgezogen haben”, freute Jacky sich auf das Event.

Zwar bekommen die Mädchen Heidi nur auf dem Bildschirm zu sehen. Dafür reisen andere Promis in das Berliner Studio, wo das Topmodel 2020 gewählt wird. Bisher wurden bereits Philipp Plein (42), Thomas Hayo und Fotograf Christoph Anwander als Stargäste bestätigt.

