Also geht es für Marc Terenzi (41) und seine Freundin Viviane Ehret-Kleinau doch nicht in Das Sommerhaus der Stars? Anfang der Woche kamen erste Informationen zur diesjährigen Besetzung ans Licht. Angeblich sollen neben dem Bachelor in Paradise-Paar Carina Spack (23) und Serkan Yavuz (27) auch der Sänger und seine Liebste teilnehmen. Doch ebenso wie Carina und Serkan sprechen nun auch Marc und Viviane Klartext: Sie dementieren ihren Einzug in die Promi-WG!

"Wir haben es oft in der Presse gesehen und Fans fragen danach. Wir haben es oft gehört. Ziemlich oft", beteuert Marc in seiner Instagram-Story und stellt anschließend klar: "Wir gehen nicht rein." Die beiden hätten ein anderes gemeinsames Projekt, zudem arbeite jeder für sich an eigenen Vorhaben. "Aber wir sind nicht im 'Sommerhaus der Stars'. Ich weiß nicht, warum alle darüber schreiben. Aber das ist die Wahrheit", macht der Musiker deutlich.

Ähnlich unmissverständliche Worte fand im Laufe des gestrigen Tages auch Carina: "Wir gehen dieses Jahr nicht ins Sommerhaus, egal, von wem ihr das hört. Wir sind safe nicht dabei." Auch bei Carina und Serkan liege es an einem zu vollen Terminkalender – außerdem hätten sie sich erst vor Kurzem ein eigenes Pferd zugelegt.

