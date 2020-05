Sido (39) sorgt für neue Furore! Erst vor wenigen Tagen erregte der Rapper ziemlich viel Aufsehen, denn: Als er bei Ali Bumaye zu Gast war, äußerte sich der Musiker zu Xavier Naidoos (48) rätselhaftem Verhalten, der aktuellen Gesundheitslage und sprach plötzlich auch von Kindern, die auf "unerklärliche Weise verschwinden." Nach dem umstrittenen Interview, in dem Sido außerdem von Kindesblut-Konsum sprach, sollte er erneut Protagonist eines Presse-Gesprächs werden. Da machte der "Mein Block"-Interpret aber nicht mit!

Bild veröffentlichte nun ein Video, dass den dreifachen Vater wutentbrannt auf seinem Grundstück in Berlin zeigt. Dass ihn eine Reporterin samt Kameramann möglicherweise ein weiteres Mal zu seiner ebenfalls erwähnten Rothschild-Verschwörungstheorie, der zufolge eine jüdische Familie die Welt- und Finanzpolitik beeinflusse, befragen wollte, passte ihm gar nicht: "Verpisst euch. Ihr seid Dreck. Ihr seid richtiger Abschaum. Verpiss dich jetzt und guck nicht so behindert", warnte Sido das Team zunächst.

Als die junge Journalistin nicht locker ließ, wurde es dem 39-Jährigen zu viel: Er öffnete das Gartentor, stürmte hinaus, schlug der Redakteurin das Mikrofon aus der Hand und versuchte zudem, auch das weitere Equipment in der Hand des zweiten Bild-Angestellten zu beschädigen. Hinterher äußerte sich Sido in seiner Instagram-Story dazu: "An das Kamerateam von der Bild, das eben vor unserem Grundstück stand, lasst uns alle froh sein, dass nur das Mikrofon kaputtgegangen ist."

ActionPress Sido im Dezember 2019

Instagram / shawnstein Sido im Januar 2020

ActionPress Sido, Sänger und Rapper



