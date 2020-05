Sarah Harrison (28) schwelgt weiter in Erinnerungen! Erst am Dienstag hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Fans mit einem süßen Throwback-Post überrascht. Zu einer Bilderreihe mit zahlreichen Pärchen-Pics machte die Blondine ihrem Mann Dominic (28) eine rührende Liebeserklärung. Mit einem Hashtag hatte sie bereits angekündigt, dass auf den ersten Rückblick wohl bald weitere Fotos folgen würden. Jetzt blickt Sarah in einem neuen Beitrag auf ihre erste Schwangerschaft zurück.

"Irgendwie unvorstellbar, dass unsere Prinzessin bereits 2,5 Jahre bei uns ist. Sie hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt, aber zugleich bereichert", schreibt die 28-Jährige auf ihrem Instagram-Account zu einer Bildersammlung. Auf den Schnappschüssen zeigt sie nicht nur ihre XXL-Kugel zu der Zeit, als sie mit Töchterchen Mia Rose schwanger war, sondern auch die ersten Momente ihres Lieblings. "Mama zu sein ist einfach das schönste Gefühl – das habe ich niemals zuvor verspürt", schwärmt sie von dem Mutteralltag.

Kein Wunder also, dass Sarah der Geburt von Baby Nummer zwei bereits sehnsüchtig entgegenfiebert. "Können es kaum abwarten, dich kennenzulernen", titelte Sarah Ende April zu einem Foto, auf dem Domi und die Zweijährige ihren immer runder werdenden Bauch küssen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit Baby Mia Rose

Instagram / dominic.harrison.official Sarah Harrison mit Mann Dominic und Töchterchen Mia, April 2020



