Das Warten auf neue Musik von John Legend (41) hat für die Fans endlich ein Ende! Der Sänger gab jetzt bekannt, wann sein neue Platte herauskommt. Obwohl der Sänger ein echter Workaholic ist, mussten sich die Fans zwei Jahre lang bis zum Erscheinen seines neuen Album gedulden. Jetzt lüftete der Ehemann von Chrissy Teigen (34) endlich das Geheimnis, wann sein Werk in die Läden kommt.

Auf seinem Instagram-Account teilt der Musiker die frohe Botschaft mit seinen Followern. "Mein neues Album 'Bigger Love' erscheint am 19. Juni!", offenbart er in einem Post. Auf welche Tracks sich die Fans freuen können, verriet der "All of Me"-Interpret aber noch nicht. Vermutlich werden seine jüngsten Singles "Actions", "Conversations In The Dark" und der Titeltrack mit dabei sein. Als kleinen Vorgeschmack auf "Bigger Love" hat John bereits ein Video passend zu seinem Titelsong gedreht. Der Wohlfühlclip zeigt, wie die Menschen trotz der Quarantäne in Verbindung bleiben und wie sie mit der Herausforderung umgehen. Ohne seine Familie und die Fans hätte er diese Idee aber nicht umsetzen können: Sie ließen dem Künstler dafür jede Menge Filmmaterial zukommen.

Offenbar freuen sich die Fans schon sehr auf "Bigger Love". Nach seiner Ankündigung waren jede Menge begeisterte Kommentare unter seinem Beitrag zu lesen. "Ich kann es nicht erwarten" und "Ich bin so aufgeregt", lauteten nur zwei der zahlreichen Antworten. Seid ihr auch gespannt Johns neue Musik? Stimmt ab!

