Gwen Stefani (50) will einfach nicht altern! Die Sängerin machte sich in den 90er Jahren als Frontfrau der Ska-Band No Doubt einen Namen und fiel damals nicht nur durch ihre Stimme auf, sondern vor allem auch durch ihren auffälligen Kleidungsstil. Über 20 Jahre später sieht die Blondine noch fast genauso aus wie damals. Das liegt aber nicht nur daran, dass sie sich nach wie von gerne modisch ausprobiert – auch ihr Gesicht scheint sich überhaupt nicht verändert zu haben! Doch wie genau hält sich Gwen eigentlich optisch so jung?

Der 50-Jährigen helfen offenbar gleich mehrere Maßnahmen dabei, dass sie immer noch für Mitte 20 gehalten wird. Die Blondine ist bekannt dafür, gerne und viel Make-up zu tragen. In einem Elle-Interview verriet sie allerdings, dass sie penibel darauf achte, dieses am Abend auch wieder vollständig zu entfernen! "Der Schlüssel ist, seine Haut nachts sauber zu halten. Lass dein Gesicht atmen", erklärte die Beauty.

Um Falten zu vermeiden, beherzigt Gwen neben ihrer Gesichtsreinigungs-Routine und einer ausreichenden Portion Schlaf noch einen weiteren Tipp: Sie hält sich nicht zu lange in der prallen Sonne auf! Im Gespräch mit Elle UK meinte die Musikerin, dass man zwar das Gefühl habe, durch etwas Bräune jünger zu wirken – doch das würde täuschen und Hautprobleme verursachen. "Etwas später im Leben denkt man sich: ''Was ist das denn?' Und dann stellt man fest, dass es durch die Sonne kommt und man fragt sich: 'Warum habe ich mir das nur angetan?'", meinte die Musikerin.

Offenbar hält sich die The Voice-Jurorin an das Sprichwort "Wahre Schönheit kommt von innen". Denn Gwen achtet außerdem sehr auf ihre Ernährung. Als Gast bei Radio Station Mix 104.1 plauderte sie aus, seit ihrem zwölften Lebensjahr Vegetarierin zu sein. Ob sich der Fleischverzicht aber tatsächlich auf ihr Hautbild auswirkt, klärte sie nicht auf.

Getty Images Gwen Stefani im Dezember 2017 in Los Angeles

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Gwen Stefani im Mai 2019 in New York

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles



