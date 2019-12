Gwen Stefani (50) zeigte ihren besonders weihnachtlichen Cowgirl-Style beim Solo-Last-Minute-Shopping! Die Sängerin brachte es eigentlich als Frontfrau der Rockband No Doubt zu großer Bekanntheit. Spätestens seit sie allerdings mit dem Country-Star Blake Shelton (43) zusammen ist, zeigt die Blondine jedoch auch in gemeinsamen Duetten, dass ihr musikalisches Herz nicht nur für Ska schlägt. Die Leidenschaft drückte sie jetzt ein weiteres Mal mit ihrer Kleiderwahl aus: Mit Cowboy-Boots und knallroten Lippen schlenderte sie kurz vor Weihnachten durch Beverly Hills!

Paparazzi erwischten die Dreifach-Mama am vergangenen Montag bei der Geschenke-Jagd. Perfekt gestylt lief sie mit den Cowgirl-Accessoires und einer geblümten Jacke mit Fellbesatz durch eine Einkaufsstraße. Dabei ist die 50-jährige Fashion-Ikone normalerweise kaum noch ohne ihren Liebsten anzutreffen – beim Präsentekauf sollte er dann wohl aber doch lieber nicht dabei sein. Später postete sie jedoch noch ein Video in ihrer Instagram-Story, dass sie und Blake im Auto zeigt, während ihr gemeinsamer Song "You Make It Feel Like Christmas" im Radio lief.

Aber nicht nur besinnliche Weihnachtssongs brachten die beiden bereits raus: Mitte Dezember drückten sie ihre Liebe in dem Track "Nobody But You" aus, der auf dem bald erscheinenden Album des 43-Jährigen zu finden sein soll. Was ihre Familie schließlich nach dem Einkaufsbummel traditionell am 25. Dezember auspacken durfte, behielt sie schließlich aber für sich.

Backgrid / ActionPress Gwen Stefani im Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Gwen Stefani und Blake Shelton

SIPA PRESS / Action Press Gwen Stefani und Blake Shelton bei den People's Choice Awards 2019

