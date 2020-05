Was passiert jetzt mit der Kelly Family? Völlig überraschend hat Angelo Kelly (38) am Donnerstagabend seinen Ausstieg aus der Band bekanntgegeben. Das Projekt habe ihn zu viel Kraft gekostet und ihm sei deshalb auch zu wenig Zeit für seine eigene Familie geblieben. Er machte aber auch klar, dass er die Folk-Pop-Gruppe weiterhin unterstützen wolle. Doch geht es für sie nach seinem Verlassen überhaupt noch weiter?

Im Bild-Interview machte Angelos Schwester Patricia Kelly (50) klar, dass die Band nun keineswegs aufgeben werde: "Wir machen weiter. Wir planen das in Ruhe und werden uns rechtzeitig dazu melden." Der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer war in der Kelly Family unter anderem für den Gesang, das Schlagzeugspielen, den Bass und die Gitarre verantwortlich. Zudem hat er aber auch organisatorische Aufgaben übernommen.

Für die Neubesetzung von Angelos Rollen gibt es viele Möglichkeiten. Zum einen könnte ein altes Bandmitglied wie beispielsweise Maite Kelly (40) zurückkehren. Zum anderen könnte aber auch jemand außerhalb der Familie seine Verantwortlichkeiten übernehmen. Der 38-Jährige selbst erklärte: "Aktuell steht nichts fest. Aber ich weiß, dass sie alle noch Lust haben. Das Mindset dafür ist da." Durch seinen Ausstieg wolle er aber keineswegs mit seiner Verwandschaft brechen: "Eine Band verlässt man, eine Familie nie."

Anzeige

ActionPress/gbrci / Future Image Angelo Kelly, Musiker

Anzeige

ActionPress Die Kelly Family, 2019

Anzeige

Instagram / angelokellyofficial Der Sänger Angelo Kelly



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de