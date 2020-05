Schwere Stunden für Ashley Benson (30)! Erst vor wenigen Tagen wurde die Trennung der Pretty Little Liars-Darstellerin und des Models Cara Delevingne (27) bekannt. Kurz darauf wurde die Schauspielerin knutschend mit Musiker G-Eazy (30) erwischt, was ihr besonders viel Gegenwind einbrachte: Hater feindeten die 30-Jährige im Netz an, weil sie so schnell zu einem neuen Partner weiterzog. Das kann Ashleys Schwester nicht länger mitansehen und verteidigt sie nun!

In ihrer Instagram-Story spricht Shaylene ein Machtwort: "Es ist wirklich enttäuschend. Besonders wenn sie nichts über dich, die Situation oder was du durchmachst, wissen", bedauert das Geschwisterkind des Serienstars. In ihren Augen würden Ex-Partner nicht gegen das Ende einer Beziehung ankämpfen können – wie man sich von so einem Schmerz ablenkt, gehe zum anderen niemanden etwas an.

"Vielleicht ist es gut, sich die Gelegenheit zu geben, loszulassen. [...] Wenn ein Funke überspringt, ist es kein Verbrechen, wenn man Single ist. Ich meine, viele Leute treffen sich durch Zusammenarbeit und wenn es eine Verbindung gibt, großartig", findet die 31-Jährige. Eins steht jedenfalls fest: Von einer Dementierung der jüngsten Knutscherei zwischen Ashley und G-Eazy kann in diesem Statement keine Rede sein.

Instagram / g_eazy G-Eazy im Mai 2020

Instagram / shaysdayys Ashley und Shaylene Benson

Instagram / shaysdayys Shaylene und Ashley Benson



