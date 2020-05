Müssen sich diese bekannten Stars jetzt etwa Sorgen machen? Sängerin Madonna (61), Musikerkollegin Lady Gaga und auch Rapperin Nicki Minaj (37) setzten bei der Betreuung ihrer rechtlichen Angelegenheiten auf genau dieselbe Anwaltskanzlei – und auch viele andere große Namen sind im Kunden-Portfolio des Unternehmens vertreten. Jetzt machen allerdings sehr beunruhigende Nachrichten die Runde: Die Anwaltskanzlei wurde erst vor Kurzem von Hackern angegriffen!

"Wir können bestätigen, dass wir Opfer einer Cyber-Attacke wurden", verkündete die Firma Grubman Shire Meiselas & Sacks aus New York gegenüber dem Magazin Variety. Die Täter hätten dabei über 750 Gigabyte an Daten gestohlen, darunter wären unter anderem Verträge, Telefonnummern und auch Geheimhaltungsvereinbarungen. Weiter wurde bekannt gegeben, dass schon einige Maßnahmen ergriffen worden wären: "Wir haben unsere Kunden und Mitarbeiter bereits informiert. Wir haben die weltbesten Experten eingestellt, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, und wir arbeiten rund um die Uhr an der Lösung dieser Probleme."

Neben diesem Vorfall wurden viele Promis in der Vergangenheit auch schon Opfer von "privaten" Hacker-Attacken. Erst Anfang des Jahres wurde der Twitter-Account von Adam Sandler (53) angegriffen, und auch Mariah Carey (50) hatte schon virtuelle Probleme dieser Art.

