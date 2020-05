Diesen schrecklichen Moment wird Jamie Lynn Spears (29) wohl nie vergessen: Vor drei Jahren hatte sich ihre Tochter Maddie Briann Aldridge (11) bei einer Off-Road-Fahrt mit einem Quad schwer verletzt – sie sei sogar einige Minuten bewusstlos gewesen und habe sich in einem kritischen Zustand befunden, wurde damals berichtet. Zum Glück erholte sich die damals Achtjährige aber wieder und wurde gesund. Aber noch heute weiß Jamie, wie sie sich zu dieser Zeit gefühlt hatte: Sie dachte, sie hätte ihre Tochter für immer verloren.

In der Talkshow Better Together with Maria Menounos erinnerte sich die 29-Jährige zurück: "Es ist das Schlimmste, das Allerschlimmste, was dir passieren kann. Du schaust dein Kind an und denkst, du hast es im Stich gelassen", erzählte sie unter Tränen. Nachdem Maddies Fahrzeug außer Kontrolle geraten war, stürzte sie in einen Teich und geriet unter Wasser – Jamie und ihr Mann konnten sie erstmal nicht aus dem Quad befreien. "Als wir sie endlich rausbekamen, hat sie ein Sanitäter genommen. In dem Moment dachte ich, sie wäre tot."

Den Helfern, die Maddie gerettet hatten, dankte Jamie damals in einem emotionalen Posting auf Instagram: "Ich danke Gott und den beiden Engeln dafür, dass wir Maddies neunten Geburtstag gemeinsam verbringen können." Dass das Drama um ihr Töchterchen doch noch ein gutes Ende genommen hat, sei für Mama Jamie und ihre Familie ein wahres Wunder, für das sie ewig dankbar sein werden!

